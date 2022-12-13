Часть электричек хотят перераспределить с Ладожского вокзала из-за ремонта метро

Ремонт станции метро "Ладожская" начнется 4 марта.

Часть электричек собираются перевести с Ладожского вокзала на другие вокзалы и станции Петербурга для разгрузки сети общественного транспорта в районе закрытой станции метро "Ладожская".

Как стало известно "Невским Новостям" в пресс-службе ОЖД, вопрос находится на согласовании с чиновниками комитета по транспорту. Сейчас от Ладожского вокзала ходят 24 пары пассажирских поездов и 13 пар пригородных поездов (в том числе одна пара "Ласточек" Дача Долгорукова – Тихвин).

Ремонт станции метро "Ладожская" начнется 4 марта.

Фото: Piter.tv