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Часть электричек хотят перераспределить с Ладожского вокзала из-за ремонта метро
Сегодня, 16:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Часть электричек хотят перераспределить с Ладожского вокзала из-за ремонта метро

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Ремонт станции метро "Ладожская" начнется 4 марта. 

Часть электричек собираются перевести с Ладожского вокзала на другие вокзалы и станции Петербурга для разгрузки сети общественного транспорта в районе закрытой станции метро "Ладожская".

Как стало известно "Невским Новостям" в пресс-службе ОЖД, вопрос находится на согласовании с чиновниками комитета по транспорту. Сейчас от Ладожского вокзала ходят 24 пары пассажирских поездов и 13 пар пригородных поездов (в том числе одна пара "Ласточек" Дача Долгорукова – Тихвин).

Ремонт станции метро "Ладожская" начнется 4 марта.

Фото: Piter.tv

Теги: ладожский вокзал, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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