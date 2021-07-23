Церемонию прощания с президентом Гаити провели в сокращенном формате из-за беспорядков

Сейчас обстановка в городе относительно спокойная.

Церемония прощания с погибшим президентом Гаити Жовенелем Моизом прошла в городе Кап-Аитьен в сокращенном формате. Все дело в беспорядках на улицах города. Об этом пишет Nuvellist.

П данным издания, протестующие забросали камнями служебные автомобили. В связи с этим полицейским пришлось стрелять в воздух. Таким образом они дали отпор участникам беспорядков.

Сообщается, что сейчас обстановка в городе относительно спокойная.

Похороны должны пройти сегодня, 23 июля.

Напомним, что 7 июля в резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза проникли неизвестные и нанесли ему смертельные ранения. Его супруга также получила огнестрельные ранения. В связи с этим в стране на 15 дней было введено военное положение.

Видео: YouTube / Reuters