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Церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым проходит на Троекуровском кладбище
Сегодня, 12:40
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Церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым проходит на Троекуровском кладбище

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Директор певца Сергей Горох ранее сообщил, что кремирования не будет, а похороны пройдут в открытом режиме.

Сегодня, 2 октября, проходит церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым. На Троекуровское кладбище пришли десятки поклонников, коллеги и друзья. Об этом сообщили в ТАСС.

Попрощаться с  Борисом Моисеевым пришла и певица Алена Апина. Директор певца Сергей Горох ранее сообщил, что кремирования не будет, а похороны пройдут в открытом режиме.

Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт. Звезда российской эстрады находился в тяжелом состоянии, но врачи сумели его спасти. После выписки он ушел со сцены и не появлялся на публике.

Фото: Википедия / Schekinov Alexey Victorovich

Теги: артист, борис моисеев
Категории: Лента новостей, Новости России,

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