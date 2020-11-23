Церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым проходит на Троекуровском кладбище

Директор певца Сергей Горох ранее сообщил, что кремирования не будет, а похороны пройдут в открытом режиме.

Сегодня, 2 октября, проходит церемония прощания с артистом Борисом Моисеевым. На Троекуровское кладбище пришли десятки поклонников, коллеги и друзья. Об этом сообщили в ТАСС.

Попрощаться с Борисом Моисеевым пришла и певица Алена Апина. Директор певца Сергей Горох ранее сообщил, что кремирования не будет, а похороны пройдут в открытом режиме.

Напомним, что в 2010 году Борис Моисеев пережил инсульт. Звезда российской эстрады находился в тяжелом состоянии, но врачи сумели его спасти. После выписки он ушел со сцены и не появлялся на публике.

Фото: Википедия / Schekinov Alexey Victorovich