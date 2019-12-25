Центр им. Алмазова начал прием петербуржцев с коронавирусом

Для пациентов готовы 230 коек.

Лечебно-реабилитационный комплекс Центра имени В.А.Алмазов перепрофилировали под прием больных с коронавирусом. Речь идет о здании на проспекте Пархоменко, 15B, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В медучреждении для пациентов с COVID-19 подготовили 230 коек.

Всего на данный момент перепрофилировано шесть федеральных стационаров. Они позволили обеспечить горожанам более тысячи коек. Среди них ― Первый медицинский университет им. Павлова, больница им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западный окружной медицинский центр им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрический университет.

В обычное время Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова оказывает многопрофильную помощь по разным направлениям.

Ранее власти объясняли перепрофилирование федеральных стационаров тем, что это позволит сохранить оказание плановой медицинской помощи в городских больницах.

Ранее губернатор заявил о близости Петербурга к полному локдауну.

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