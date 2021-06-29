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Центр им. Чумакова планирует во втором полугодии нарастить объем выпуска вакцины "Ковивак"

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Константин Чернов рассказал о планах по выпуску препарата.

Центр имени Чумакова планирует во втором полугодии нарастить объем выпуска вакцины "Ковивак". Об этом журналисту Владимиру Соловьеву в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube-платформе сообщил заместитель руководителя по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов. Специалист уточнил, что Центр расширит линейку оборудования, которое используется в изготовлении препарата для профилактики коронавируса. Это поможет увеличить объемы производства.

Мы прилагаем все усилия. У нас сейчас планируется расширение линейки оборудования, заказана и уже едет. Я думаю, что мы во втором полугодии нарастим наши объемы по сравнению с первым.

Константин Чернов, представитель Центра имени Чумакова

Чернов объяснил, что за счет роста объемов "Ковивака" можно будет в полной мере реализовать концепцию, заложенную в данный препарат. Речь идет о вакцине с длительным поддержанием популяционного иммунитета к ковиду с наименьшими издержками. Напомним, что вакцина является инактивированной и цельновирионной. Минздрав РФ зарегистрировал ее в феврале 2021 года.

В Москве снова закончилась вакцина "Ковивак".

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE

Теги: ковивак, константин чернов, центр им чумакова
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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