Центр и южные районы Петербурга парализованы 8-балльными пробками

Невский и Загородный превратились в застойные реки автомобилей.

Вечером 22 декабря 2025 года дороги Санкт-Петербурга достигли восьмибалльной загруженности, что на 2 балла выше обычного уровня для понедельника. По данным "Яндекс.Пробок", к шестому часу вечера пробки были особенно плотными в центре города, на юге и на скоростных магистралях. На Невском проспекте, Садовой, Большой и Малой Морских улицах, Гороховой, а также на набережных Мойки и Фонтанки движение практически остановилось. На Литейном и Загородном проспектах плотность заторов достигла 10 баллов вместо обычных пяти.

Также значительно выросли пробки на маршрутах из центра к Западному скоростному диаметру (ЗСД), включая набережные Обводного канала и Екатерингофки. На самом ЗСД затор в южном направлении превышает 6 километров, частично из-за перекрытия на развязке с ШМСД. Южные районы города, включая Благодатную, Бассейную, Кубинскую, Краснопутиловскую и Ленинский проспект, также стоят в обе стороны. На Кольцевой автодороге (КАД) внутреннее кольцо забито на 10,5 километра, хвост пробки тянется к трассе М-11 на подъезде к КАД. Плотные заторы наблюдаются на Пулковском шоссе и Московском проспекте, от поворота на аэропорт Пулково до Московской площади.

Фото: Piter.TV