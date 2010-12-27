Центр Петербурга перекроют из-за соревнований по велоспорту и фестиваля "Петербург ЭТНО live"

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты для передвижения по городу с 11 по 15 июля.

С 11 по 15 июля в Петербурге введут ограничения движения транспорта из-за соревнований по велосипедному спорту, а также фестиваля "Петербург ЭТНО live". Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

11 июля с 10.30 до 13.30 будет прекращено движение транспортных средств по Морской ул. от Курортной ул. до ул. Лейтенантов, ул. Лейтенантов от Морской ул. до Кавалерийской ул., Кавалерийской ул. от ул. Лейтенантов до Большого пр., Большому пр. от Кавалерийской ул. до Горной ул., Горной ул. от Большого пр. до Курортной ул., Курортной ул. от Горной ул. до Морской ул.

С 12 июля (23:00) до 13 июля (23:59) по Певческому проезду и проезду от Певческого проезда до Миллионной ул. (вдоль д. 4 по Дворцовой пл.) будет прекращено.

Также с 10 июля (20:00) до 12 июля (23:00) и с 14 июля (00:00) до 15 июля (20:00) движение по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.) будет ограничено путем установки ограждений для проезда автотранспорта 6 м с обеих сторон.

Кроме того, с 12 июля (23:00) до 13 июля (23:59) по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до наб. Зимней канавки будет запрещена остановка и установлен знак "Движение запрещено".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге и Ленобласти пройдет рейд против таксистов-нелегалов.

Фото: Pixabay