Цены на продукты могут вырасти по всему миру из-за санкций ЕС против Белоруссии

На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта.

В "Белорусской калийной компании" (БКК, трейдер "Беларуськалия") заявили, что возможное введение ЕС санкций против белорусских калийных удобрений приведет к дефициту хлоркалия на глобальном рынке, а также к росту цен на товары. Об этом пишет "Интерфакс".

"На долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Ограничение такого значительного объема поставок неминуемо приведет к невосполнимому дефициту калия и резкому росту цен на данный вид удобрений. Как следствие - вырастут цены на продовольствие во всем мире", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В БКК считают, что дефицит калия затормозит процесс развития мирового сельского хозяйства, а также нанесет ущерб многим людям по всему миру.

В сообщении отмечается, что на глобальном рынке дефицит калия, если верить прогнозу IFA, сохранится до 2050 года.

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