Цены на офисы класса А растут в Петербурге

Москва и Петербург показывают разный темп удорожания офисов.

Цены на офисы класса А в Москве и Санкт-Петербурге продолжают уверенно расти, об этом сообщили ТАСС аналитики Bright Rich | Corfac International.

По данным компании, в Москве средняя запрашиваемая стоимость офисных площадей класса А в готовых объектах достигла в ноябре 2025 года 570 тысяч рублей за квадратный метр с НДС. Такой показатель на 44,7% превышает итоговые значения 2024 года, когда цена составляла 394 тысячи рублей, и на 67% выше уровня конца 2022 года в 341 тысячу рублей.

В Санкт-Петербурге рост проходит умереннее. Запрашиваемая цена продажи аналогичных объектов составляет 280 тысяч рублей за квадратный метр, что на 5% выше показателя прошлого года, когда цена была 266 тысяч. "За три года прирост составил 33%" — сообщили аналитики. Отмечено, что наиболее заметный рост в Петербурге пришелся на вторую половину 2022 года, когда показатель поднялся на 45% за полгода — с 144,6 до 210 тысяч рублей.

По оценке партнерa Bright Rich | Corfac International Сигуш Бабоян, спрос на покупку офисной недвижимости усиливается.

Фото: freepik (ArthurHidden)