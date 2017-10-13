Эксперты: Российский газ становится основой развития для Европы

Основой развития Европы при определенных ценовых условиях российский газ станет довольно быстро.

"Газпром" завоевал более трети газового рынка Европы в 2017 году, об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"2017 год для "Газпрома" был рекордным, так как показал и прирост присутствия на рынке, и увеличение поставок газа. Причина проста: цена газа привязана к нефтяным котировкам, а потому в последние годы крайне низка. Европейцы видят существенные выгоды дешевого топлива и закупают его в больших объемах. Объемы поставок будут расти, если сохранится низкая цена газа для европейских потребителей, иначе мы увидим повторение тенденций "нулевых" годов", - отмечает эксперт.

"Газпром" отчитался, что доля российского газа на рынке Европы в 2017 году выросла до 34,7% с 33,1% в 2016 году. Зарубежные аналитики при этом прогнозируют рост этой доли к 2035 году до 41%.

"Доля "Газпрома" на еврорынке в процентном соотношении будет расти в любом случае - у российской компании просто нет конкурентоспособного поставщика, который мог бы ее заменить. При этом внутренняя добыча ЕС постоянно сокращается. То есть основой развития Европы при определенных ценовых условиях российский газ станет довольно быстро", - подчеркивает специалист.

"Сжиженный природный газ действительно не может в Европе конкурировать с российским топливом – в первую очередь из-за дороговизны своего производства", - отмечает Игорь Юшков.

Фото: сайт "Газпром"