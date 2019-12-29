ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

Клуб стал победителем КХЛ в 5-й раз.

Хоккейный клуб ЦСКА обыграл "Сочи" и стал обладателем Кубка континента с 94-мя очками. Ближайший соперник "Ак Барс" проиграл в параллельном матче, что обеспечило победу ЦСКА.

Игра с "Сочи" для армейцев из Москвы закончилась со счетом 6:0.

Отметим, что в Западной конференции петербургский клуб СКА оказался на втором месте. Накануне команда Северной столицы одержала победу, но ей все равно не удалось вырваться на первое место.

ЦСКА становится победителей Континентальной хоккейной лиги уже в пятый раз.

Фото: пресс-служба ЦСКА