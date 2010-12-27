СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда СКА потерпела поражение от команды ЦСКА (счет 3:1). Об этом сообщают городские СМИ.
Первая шайба была заброшена хоккеистом СКА Динаром Хафизуллиным. Но уже в первом периоде Сергей Калинин (ЦСКА) сравнял счет. На 32-ой минуте второго периода. шайбу забил Константин Окулов, на 36-ой Янник Хансен.
Сейчас в Западной конференции СКА занимает вторую строчку рейтинга, ЦСКА – первую.
Ранее на Piter.TV: Трнер СКА считает, что команда проиграла ЦСКА из-за персональных ошибок.
Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК