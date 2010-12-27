СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:3

Сейчас в Западной конференции СКА занимает вторую строчку рейтинга, ЦСКА – первую.

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда СКА потерпела поражение от команды ЦСКА (счет 3:1). Об этом сообщают городские СМИ.

Первая шайба была заброшена хоккеистом СКА Динаром Хафизуллиным. Но уже в первом периоде Сергей Калинин (ЦСКА) сравнял счет. На 32-ой минуте второго периода. шайбу забил Константин Окулов, на 36-ой Янник Хансен.

Сейчас в Западной конференции СКА занимает вторую строчку рейтинга, ЦСКА – первую.

Ранее на Piter.TV: Трнер СКА считает, что команда проиграла ЦСКА из-за персональных ошибок‍.

Фото: Хоккейный клуб СКА/ ВК