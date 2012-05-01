Борис Чернышов полагает, что отсутствие возможности пересдать ЕГЭ сильно давит на выпускников школ. Это в свою очередь негативно отражается на их здоровье.

Траты граждан в период проведения ЕГЭ на растительные успокоительные и глицин выросли суммарно до 471,9 миллиона рублей. В общей сложности покупатели приобрели такие препараты 382 миллиона и 89,9 миллиона рублей соответственно. Соответствующее заявление предоставил оператор системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). С начаа 2023 года среднесуточный показатель потребления глицина по странесоставлял 55,2 тысячи упаковок. Однако в период ЕГЭ он вырос до 61,2 тысячи пачек.

В деньгах россияне тратили на препараты на основе глицина почти 3,4 миллиона ежедневно, но с 26 мая по 20 июня нарастили траты в день до 3,7 миллиона рублей. Всего в период ЕГЭ было приобретено почти 1,5 миллиона упаковок глицина на 89,9 миллиона рублей. сообщение ЦРПТ

Эксперт уточнили, что объем продаж глицина в упаковках в период сдачи школьных экзаменов вырос на 11% по сравнению с среднесуточным показателем с начала текущего года, а растительных успокоительных – на 16%. В указанные даты россияне даты тратили на успокоительные на 17% больше, на глицин – на 12%.Регионами-лидерами по продаже успокоительных и глицина в период ЕГЭ выступили Тверская (765 упаковок на каждые десять тысяч жителей), Смоленская (745 упаковок), Белгородская (718 упаковок), Орловская (697 упаковок) и Липецкая области (692 упаковки).

Петербургского школьника оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ.

Фото и видео: Telegram / Дума ТВ