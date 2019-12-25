CNN: разведка США считает, что талибы наращивают темпы наступления в Афганистане

Ситуация ухудшается быстрее, чем прогнозировали эксперты.

Американский телеканал CNN сообщил о том, что разведка США считает, что талибы наращивают темпы наступления в Афганистане. Источники в Конгрессе полагают, что члены "Талибана" (запрещенная на территории РФ террористическая организация") ускоряются в атакующих операциях на Ближнем Востоке. Это означает, что возрастает угроза для официального Кабула. При этом опасности захвата столицы Афганистана боевиками нет.

В США напомнили, что американцы сохранили за собой возможность наносить удары по позициям талибов с воздуха, несмотря на вывод войск из региона. Разведывательное управление Вашингтона уверено, что в будущем боевики могут установить полный контроль над Афганистаном и перекрыть для властей импортные поставки. При этом обстановка ухудшается быстрее, чем прогнозировали эксперты.

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