В Британии будут штрафовать соцсети, не удаляющие расистские сообщения

Борис Джонсон прокомментировал необходимость ограничивать контент в соцсетях.

В Великобритании будут штрафовать социальные сети, не удаляющие расистские сообщения. Такое заявление на заседании местного парламента сделал глава кабинета министров Борис Джонсон. По мнению чиновника, сейчас многие компании отказываются модерировать такие сообщения. Теперь за неподчинение их будут штрафовать в виде 10% от их глобальных доходов.

Я провел встречу с представителями Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat и Instagram и дал понять им, что мы примем законодательные меры по борьбе с расизмом. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

В королевском парламенте уточнили, что обладают технологиями, которые позволят ввести штрафы для соцсетей. Джонсон привел в пример ситуацию после проигранного матча сборной Англии на Евро-2020. Против ряда футболистов фанаты начали писать оскорбительные сообщения. В кабмине считают, что таким болельщикам следует в дальнейшем запретить посещать спортивные арены.

Мы принимаем практические шаги, чтобы изменить режим доступа на стадион. Люди, виновные в расизме по отношению к футболистам в соцсетях, не смогут посещать матчи. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

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Видео: YouTube / Guardian News