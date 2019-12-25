ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, кроме доллара и евро

До 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.

С 20 мая банки смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную валюту, кроме долларов США и евро. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в ЦБ.

В сообщении Банка России отметили, что до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Регулятор сообщил, что снял ограничения по остальным валютам, поскольку у банков достаточно "остатков иностранных банкнот".

Ранее мы писали, что ЦБ повысил порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тысяч. Ранее лимит был 10 тыс. долларов.

Фото: Википедия