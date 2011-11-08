ЦБ повысил порог на зарубежные переводы физлиц до $50 тысяч

Ранее лимит был 10 тыс. долларов.

В понедельник, 16 мая, Банк России установил порог в 50 тыс. долларов на перевод денег за границу для физических лиц. Он будет действовать до 30 сентября, передает регулятор.

Так, в течение месяца резиденты страны и нерезиденты, при этом из дружественных стран, могут перевести средства со счета в российском банке в зарубежный банк на свой счет или другому физическому лицу. Ранее лимит был 10 тыс. долларов.

Если человек обращается в компанию, которая оказывает подобные услуги без открытия счета, то порог для него составляет 5 тыс. долларов – или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Добавим, что нерезиденты из дружественных стран, работающие в по договорам, дополнительно могут перевести средства с российских счетов за границу в размере заработной платы или отплаты за выполнение работы. Эту процедуру можно проводить без открытия счета.

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