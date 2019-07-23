ЦБ не видит объективных причин для включения РФ в "черный" и "серый" списки FATF

Эльвира Набиуллина прокомментировала ситуацию с FATF.

Центробанк России не видит объективных причин для включения страны в "черный" и "серый" списки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF или Financial Action Task Force). Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе в верхней палате парламента на пленарном заседании сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила законодателям, что в том случае, если это произойдет, что государственный регулятор занимается разработкой альтернативных вариантов осуществления международных финансовых расчетов.

Объективных оснований для этого никаких нет. Если такое решение будет принято, то оно будет политически мотивированным... Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эльви ра Набиуллина отметила, что если FATF включит Россию в свои штрафные списки, то это только осложнит международную торговлю.

Набиуллина заявила, что российская экономика прошла 2022 год хорошо.

Фото и видео: Совет Федерации