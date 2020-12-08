ЦБ РФ хочет ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов

Количество граждан, открывших счета у брокеров, выросло в России за два года в четыре раза, до 8,5 млн счетов.

Центральный банк России намерен ввести прямые ограничения на продажу начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Соотвествующие ограничения вступят в силу после того, как заработает инструмент тестирования неквалифицированных инвесторов.

Я считаю, что мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложения инструментов... Эльвира Набиуллина.

Тестирование запустят с 1 апреля 2022 года.

Ранее мы сообщали о том, что в Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте.

Видео: Youtube/Совет Федерации