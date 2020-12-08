ЦБ РФ хочет ввести ограничения на продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов

Центральный банк России намерен ввести прямые ограничения на продажу начинающим инвесторам сложных финансовых продуктов. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Соотвествующие ограничения вступят в силу после того, как заработает инструмент тестирования неквалифицированных инвесторов.
Я считаю, что мы просто обязаны защитить новых, неопытных инвесторов от предложения инструментов...
Эльвира Набиуллина.
Тестирование запустят с 1 апреля 2022 года.
Ранее мы сообщали о том, что в Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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