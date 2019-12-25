Регулятор смягчил условия по ограничениями.

ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского регулятора. С 18 апреля физические лица снова могут реализовывать наличные средства. При этом кредитные организации будут способны продавать наличку клиентам до 9 сентября. Речь идет о денежных средствах, которые поступили в кассы финансовых организаций с 9 апреля 2022 года.

Напомним, что ЦБ России ввел временный порядок операций с наличной валютой 9 марта, который будет действовать до 9 сентября. А 8 апреля регулятор рассказал о временном смягчении условий. Они коснутся граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта. При этом они не успели выбрать

установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов. ЦБ РФ разрешил с 11 апреля получить наличными не только американские доллары, но и евро.

Напомним, что общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тысяч (или аналогичному эквиваленту в евро).

Комиссию в 12% при покупке валюты ЦБ отменил для брокеров.

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