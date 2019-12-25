Бюджет на выборы президента в 2024 году составит 22 миллиарда рублей

Соответствующая документация опубликована на сайте Минфина.

Стало известно, что правительство выделит 22 миллиарда рублей, чтобы подготовить президентские выборы в 2024 году. Соответствующие документы методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2021−2023 годы опубликованы на сайте Минфина.

Судя по 2018 году, затраты на выбору вырастут больше, чем на треть – на прошлые выборы потратили 14,2 миллиарда рублей. Отмечается, что ассигнования в 2021-2022 годах не изменились. Также прописаны суммы, которые были заложены законом о бюджете. В их числе – 12,5 миллиарда рублей на проведение выборов Госдумы в 2021-м и 3,3 миллиарда на обеспечение деятельности ЦИК в течение года.

Эксперты полагают, что бюджет на проведение выборов в 2024 году мог вырасти из-за введения многодневного и электронного голосования: большая часть расходов пойдет на оплату труда членов комиссий. К тому же, в стоимость выборов заложили и инфляцию, которую не удастся избежать.

Ранее мы писали, что дефицит бюджета РФ в первом полугодии 2020 года составил почти триллион рублей.

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