Бюджет Выборгского района исполнен на 128%

В Выборгском районе совет депутатов обсудил исполнение муниципального бюджета в 2017 году. В заседании принимали участие глава района Дмитрий Никулин, глава администрации района Геннадий Орлов, председатель комитета финансов Александр Болучевский и руководитель ревизионной комиссии Елена Прохорова.

Именно заключение Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки годового отчета по исполнению районного бюджета за прошлый год стало главной темой заседания.

В 2017 году основную часть расходов местного бюджета составили расходы, направленные на реализацию муниципальных программ – 88%. Согласно отчету за 2017 год, по расходам местный бюджет исполнен на 128,3% к первоначально утвержденным назначениям. Основную часть расходов местного бюджета за 2017 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы, направленные на социально-культурную сферу МО "Выборгский район", - 86% от общего объема расходов. Елена Прохорова, руководитель ревизионной комиссии

Отметим, что подобные ревизии являются обязательными и проводятся ежегодно. Так, по данным Администрации Выборгского района, в 2017 году эксперты провели 23 контрольных мероприятия, из которых 14 - в части соблюдения законодательства в сфере закупок.

В этот в результате обсуждения отчет об исполнении бюджета был принят и не вызвал вопросов у "ревизоров".