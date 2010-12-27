Бюджет Выборгского района исполнен на 128%

Именно заключение Контрольно-ревизионной комиссии о результатах проверки годового отчета по исполнению районного бюджета за прошлый год стало главной темой заседания.
В 2017 году основную часть расходов местного бюджета составили расходы, направленные на реализацию муниципальных программ – 88%. Согласно отчету за 2017 год, по расходам местный бюджет исполнен на 128,3% к первоначально утвержденным назначениям. Основную часть расходов местного бюджета за 2017 год, как и в предыдущие годы, составляют расходы, направленные на социально-культурную сферу МО "Выборгский район", - 86% от общего объема расходов.
Елена Прохорова, руководитель ревизионной комиссии