Бюджет Петербурга в 2024 году пополнился на 90 млрд рублей благодаря налогу на имущество

Также высокий прирост в прошлом году показали неналоговые доходы бюджета.

Более 90 млрд рублей поступили в бюджет Петербурга от имущественных налогов – прирост к 2023 году составил около 18%. Такими данными в своем Telegram-канале поделился вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Также высокий прирост в прошлом году показали неналоговые доходы бюджета – рост составил 40% или 38 млрд рублей. Общий объем составил 135 млрд рублей. Основным драйвером остаются доходы от размещения средств бюджета –58,5 млрд рублей.

Хочу отметить, что рост этих доходов происходит не только за счет высоких ставок на финансовом рынке, но и за счет увеличения размещаемого среднедневного остатка. Этого удается достичь благодаря внедрению эффективных инструментов по управлению ликвидностью бюджета. Алексей Корабельников, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Также, как отметил вице-губернатор, динамика доходов городского бюджета наглядно видна из бюджетной обеспеченности на 1 жителя.

Инфографика: Telegram/ Корабельников Онлайн

Фото: Piter.tv