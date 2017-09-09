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Бузова не удержалась на сцене на "Новой волне"

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Певица и телеведущая упала в ходе репетиции.

Ольга Бузова, ведущая долгоиграющего проекта "Дом-2" и певица, дала поклонникам и недоброжелателям очередной повод для разговоров. Артистка упала со сцены на "Новой волне" в Сочи.

Бузова шла по краю сцены в ходе репетиции. Певица усердно старалась и случайно споткнулась, из-за чего свалилась с ног.

Звезда не прокомментировала инцидент, однако в сети появилось немало комментариев, которые с разных точек зрения выражают мнения пользователей интернета. Некоторые посочувствовали певице, когда другие лишь усмехнулись над ситуацией. 

Видео: youtube.com / Звезды шоу-бизнес и Дом2 Мнения о доме2

Теги: бузова , бузова инцидент , бузова песня , бузова упала , новая волна
Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса

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