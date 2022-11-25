Военком Якутии Авдонин опроверг информацию о новых волнах мобилизации в регионе

Подобные слухи специалист назвал дезинформацией.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг дезинформацию новых волнах мобилизации в регионе. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились слухи о том, что в скором времени Якутию может ждать вторая волна частичной мобилизации. В ходе официального брифинга представитель уточнил, что на текущий момент военные комиссариаты занимаются исключительно плановым осенним призывом, а новых распоряжений о мобилизации от российского руководства к ним не поступало.

Все эти слухи о том, что проводится вторая волна мобилизации являются фейками. Никаких заданий по мобилизации мы от генерального штаба не получали. Александр Авдонин, военком

Эксперт подчеркнул, что местыне комиссариаты также работают с теми гражданами, которые захотели пройти службу по контракту, а также с добровольцами. Призыв срочников в республике продлится до 31 декабря 2022 года.

В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото и видео: Telegram / 14News