На заседании консерваторов прозвучал советский гимн.

Британец в советской военной форме устроил дебош на конференции тори. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте активиста по имени Стив Брэй. Мужчина также известен в Великобритании как Stop Brexit Guy. В этот раз иностранец пришел на собрание местной Консервативной партии в советском мундире, после чего устроил перепалку с участниками заседания. Событие проводилось под эгидой защиты гражданских свобод и протеста перед технологическими изменениями. Речь идет о возможностях IT-гигантов собирать личные данные о пользователях.

Во время совещания у Брэя зазвонил телефон. На звонке у него стоял советский гимн. Один из зрителей попытался вывести нарушителя спокойствия из зала, но Брэй потребовал убрать от него руки.

Напомним, что Стив Брэй неоднократно выступал с провокационными акциями. Он резко критикует правительство и премьер-министра Бориса Джонсона за то, что Лондон вышел из Евросоюза. В 2019 году он принимал участие во всеобщих выборах, но проиграл в своем округе.

Фото и видео: Twitter / Steve Bray It"s time we removed this corrupt gov.