Иранское ТВ показало видео с преследованием катеров американских военных

ВМС Ирана засняли на видео инцидент в Персидском заливе.

Иранское телевидение показало видео с преследованием катеров американских военных. Ролик появился в эфире Press TV. По информации от журналистов, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заметили американские судна в акватории Персидского залива. Военные решили догнать иностранцев. При этом с борта иранского корабля велась видеосъемка.

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Других сведений о произошедшем нет. В ВМС США опровергли информацию о том, что их судно преследовалось иранцами. Однако для Персидского залива данный инцидент не стал первым. Часто американцы заходят практически вплотную к морским границам Тегерана. По мнению второй стороны, военные зачастую их нарушают. Из-за этого ВМС Ирана часто идут на перехват.

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Фото и видео: Press TV

