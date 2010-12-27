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Легионер "Зенита" признался в любви к Петербургу
Сегодня, 13:58
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Rybka123

Легионер "Зенита" признался в любви к Петербургу

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Игрок защищает цвета чемпионов России с 2016 года.

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Эрнани признался в своей любви к Петербургу. Словам футболиста приводит спортивное издание "Чемпионатc.com".

Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за "Сент-Этьен", часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде. Чем Петербург лучше Парижа? Здесь не так все напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России"
 – сказал футболист

Эрнани присоединился к "сине-бело-голубым" в 2016 году. В сезоне 2017/18 футболист выступал за французский "Сент-Этьен" на правах аренды, а в минувшем сезоне вновь защищал цвета "Зенита".

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, эрнани
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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