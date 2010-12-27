Легионер "Зенита" признался в любви к Петербургу

Бразильский полузащитник петербургского "Зенита" Эрнани признался в своей любви к Петербургу. Словам футболиста приводит спортивное издание "Чемпионатc.com".

Если честно, Петербург я люблю даже больше, чем Париж. Когда я играл за "Сент-Этьен", часто уезжал в свободные дни в столицу Франции. Три часа езды на поезде. Чем Петербург лучше Парижа? Здесь не так все напыщенно. В Петербурге жить проще, люди у вас душевнее, отзывчивее. Поэтому и моя душа лежит к России"

– сказал футболист