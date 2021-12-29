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Боррель: призыв Макрона начать отдельный диалог ЕС с РФ согласуется с позицией Брюсселя
Сегодня, 15:41
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Боррель: призыв Макрона начать отдельный диалог ЕС с РФ согласуется с позицией Брюсселя

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Глава верховной дипломатии оценил выступление президента Франции в Европарламенте.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что призыв французского президента Эмманюэля Макрона начать отдельный диалог ЕС-РФ по вопросам безопасности согласуется с официальной позицией Брюсселя. Такую позицию специалист заявил во время пресс-конференции. Спикер подчеркнул перед прессой, что лидер Парижа ничего не говорил о необходимости координации действий с Вашингтоном.

Это заявление вполне соответствует нашей позиции. ЕС всегда говорил, что должен иметь место за столом переговоров с Россией по европейской безопасности.

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Днем 20 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил журналистам приверженность Брюсселя к диалогу с российской стороной, а также координации с США. Подробнее вопрос будет изучаться 24 января на заседании Совета Евросоюза, который состоится на  уровне руководителей МИД.

Макрон анонсировал предложения по гарантиям безопасности.

Фото: European Comission

Теги: евросоюз, жозеп боррель, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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