Боррель: призыв Макрона начать отдельный диалог ЕС с РФ согласуется с позицией Брюсселя

Глава верховной дипломатии оценил выступление президента Франции в Европарламенте.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что призыв французского президента Эмманюэля Макрона начать отдельный диалог ЕС-РФ по вопросам безопасности согласуется с официальной позицией Брюсселя. Такую позицию специалист заявил во время пресс-конференции. Спикер подчеркнул перед прессой, что лидер Парижа ничего не говорил о необходимости координации действий с Вашингтоном.

Это заявление вполне соответствует нашей позиции. ЕС всегда говорил, что должен иметь место за столом переговоров с Россией по европейской безопасности. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Днем 20 января официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано подтвердил журналистам приверженность Брюсселя к диалогу с российской стороной, а также координации с США. Подробнее вопрос будет изучаться 24 января на заседании Совета Евросоюза, который состоится на уровне руководителей МИД.

Макрон анонсировал предложения по гарантиям безопасности.

Фото: European Comission