Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине

Руководитель европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранец сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции, которая проведена по результатам неформальной встречи глав МИД ЕС. Эксперт считает несбалансированными торговые отношения с Пекином, которуб требуется исправить. Еще одним вопросом для обсуждения является энергетическая безопасность.
Что касается Украины, то отношения ЕС и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию к выходу из Украины... Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Боррель: страны ЕС потратят 70 млрд евро на укрепление обороны.
Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias
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