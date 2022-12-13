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Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине

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Глава МИД ЕС рассказал о проблемах, которые существуют в контактах между Брюсселем и КНР.

Руководитель европейской дипломатии  и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранец сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции, которая проведена по результатам неформальной встречи глав МИД ЕС. Эксперт считает несбалансированными торговые отношения с Пекином, которуб требуется исправить. Еще одним вопросом для обсуждения является энергетическая безопасность.

Что касается Украины, то отношения ЕС и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию к выходу из Украины... Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: страны ЕС потратят 70 млрд евро на укрепление обороны.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias

Теги: евросоюз, жозеп боррель, китай, мид, саммит мид ес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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