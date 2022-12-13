Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с ЕС из-за позиции по Украине

Глава МИД ЕС рассказал о проблемах, которые существуют в контактах между Брюсселем и КНР.

Руководитель европейской дипломатии и политики безопасности Жозеп Боррель пригрозил Китаю ухудшением отношений с Евросоюзом из-за разногласий по ситуации вокруг украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранец сделал в рамках своего выступления на пресс-конференции, которая проведена по результатам неформальной встречи глав МИД ЕС. Эксперт считает несбалансированными торговые отношения с Пекином, которуб требуется исправить. Еще одним вопросом для обсуждения является энергетическая безопасность.

Что касается Украины, то отношения ЕС и Китая не будут развиваться нормально, если Китай не будет подталкивать Россию к выходу из Украины... Мы призываем Китай… сыграть конструктивную роль для достижения справедливого мира. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: страны ЕС потратят 70 млрд евро на укрепление обороны.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias