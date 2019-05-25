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Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии
Сегодня, 10:55
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Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии

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Глава МИД ЕС рассказал о поставках тяжелых видов оружия киевскому режиму.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что дополнительные €500 млн военной помощи ЕС Украине пойдут на закупки тяжелых видов вооружения: танков и артиллерии. Такой информацией специалист поделился с прессой во время прибытия на встречу лидеров МИД саммита "Большой семерки" (G7).

Рецепт остается прежним, больше поддержки Украине, включая военную. Я объявлю о выделении 500 млн, что доведет нашу помощи в общей сложности до 2 млрд евро.

Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель напомнил о том, что Брюссель уже направил Украине  бронированные , танки, артиллерию и снаряды. Он ответил на вопрос корреспондента о том, планируют ли страны ЕС финансировать поставки военных самолетов на Украину. Эксперт полагает, что на заявленные деньги невозможно будет провести такие поставки.

Член Европарламента Мариани призвал ЕС прекратить вооружать Украину.

Фото и видео: European Commission

Теги: большая семерка, военная помощь, евросоюз, жозеп боррель, саммит g7, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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