Боррель: дополнительные €500 млн помощи ЕС Украине пойдут на закупки танков и артиллерии

Глава МИД ЕС рассказал о поставках тяжелых видов оружия киевскому режиму.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал о том, что дополнительные €500 млн военной помощи ЕС Украине пойдут на закупки тяжелых видов вооружения: танков и артиллерии. Такой информацией специалист поделился с прессой во время прибытия на встречу лидеров МИД саммита "Большой семерки" (G7).

Рецепт остается прежним, больше поддержки Украине, включая военную. Я объявлю о выделении 500 млн, что доведет нашу помощи в общей сложности до 2 млрд евро. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель напомнил о том, что Брюссель уже направил Украине бронированные , танки, артиллерию и снаряды. Он ответил на вопрос корреспондента о том, планируют ли страны ЕС финансировать поставки военных самолетов на Украину. Эксперт полагает, что на заявленные деньги невозможно будет провести такие поставки.

Член Европарламента Мариани призвал ЕС прекратить вооружать Украину.

Фото и видео: European Commission