В Петербурге бородач в плавках затащил 12-летнюю девочку в лес и чуть не изнасиловал

Девочку доставили в больницу, на момент осмотра травм и гинекологических патологий у школьницы не обнаружили.

Школьницу чуть не изнасиловали возле пляжа Верхнего Суздальского озера. Инцидент произошел вечером 29 июня. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился спасатель. Он увидел, как 40-летний мужчина с бородой насильно тащил в лес 12-летнюю девочку. Также в полицию обратился очевидец, который встретил у леса школьницу, которая сообщила об изнасиловании.

Девочку доставили в больницу, на момент осмотра травм и гинекологических патологий у школьницы не обнаружили.

Также мужчина в очках напал на семилетнюю девочку в парадной на Новаторов.

Фото: Piter.TV