Борис Пиотровский стал председателем Совета директоров АО "ГАТР" - учредителя телеканала "Санкт-Петербург"

Ранее пост на протяжении двух лет занимал вице-губернатор города, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв.

В четверг, 10 февраля, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский стал председателем Совета директоров Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом рассказал гендиректор канала, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич в своем Telegram-канале.

На эту должность его избрали сегодня. Ранее пост на протяжении двух лет занимал вице-губернатор города, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалёв.

Напомним, что Пиотровский координирует и контролирует деятельность комитета по культуре и комитет по физической культуре и спорту Северной столицы.

Пиотровский: на Охтинском мысу будет ландшафтный парк и общественная зона. Половину территории займут общественные зоны с ресторанами, выставочными залами, обзорной площадкой.

Фото: Telegram / Пиотровский Online