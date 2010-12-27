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Борис Моисеев последние новости о здоровье
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Shdaria
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Борис Моисеев последние новости о здоровье

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В сети обсуждают состояние Бориса Моисеева. Поклонники артиста переживают за его здоровье.

В конце 2017 года поклонники эпотажного артиста Бориса Моисеева беспокоились о его здоровье. Фанаты и СМИ обсуждали фотографии артиста, на которых было заметно новообразование на лице. Речь шла о страшной болезни - рак. 

Борис Моисеев последние новости о здоровье 2018 года

В настоящее время Борис находится в Латвии на отдыхе. Несколько дней назад он посетил открытие фестиваля "Юрмала. Лайма. Рандеву. На официальной странице Instagram Моисеева появилась фотография с мероприятия. Подписчиков шокировал внешний вид певца. Многие заметили, что с каждым годом он только "плохеет". 

На фотокарточке певец выглядит сильно похудевшим. Известно, что в прошлом году артист перенес инсульт. Кроме того, слухи о борьбе 64-летнего Моисеева с онкологией, не утихают. 

Фото: Instagram - bmoiseevpro

Теги: борис моисеев , новости шоу бизнеса , последние новости моисеев
Категории: Лента новостей Новости России Новости шоу-бизнеса России

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