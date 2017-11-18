Минобороны РФ опубликовало видео нанесенных ударов по террористам в сирийском Абу-Кемале

Появилось видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).

Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам в районе города Аль-Букемаль. Известно, что целью стали опорные пункты боевиков, а также скопления живой силы и бронетехники. Ту-22М3 вылетели из России, а затем пересекли территорию Ирана и Ирака. Также установлено, что в Сирии российских бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

После выполнения поставленной задачи все самолеты вернулись базу. Напомним, что за последнюю неделю в Сирии было ликвидировано 1250 объектов террористов.