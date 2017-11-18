Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
Сегодня, 13:14
0
Shdaria
231
Код вставки плеера

Минобороны РФ опубликовало видео нанесенных ударов по террористам в сирийском Абу-Кемале

0
 
 

Появилось видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии.

Минобороны РФ опубликовало видео ударов бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам боевиков террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в РФ).
 
Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам в районе города Аль-Букемаль. Известно, что целью стали опорные пункты боевиков, а также скопления живой силы и бронетехники. Ту-22М3 вылетели из России, а затем пересекли территорию Ирана и Ирака. Также установлено, что в Сирии российских бомбардировщиков прикрывали истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим. 
 
После выполнения поставленной задачи все самолеты вернулись базу. Напомним, что за последнюю неделю в Сирии было ликвидировано 1250 объектов террористов. 
Теги: видео российских бомбардировщиков , новости россии , российские самолеты в сирии , ту-22м3 , удары в сирии
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5