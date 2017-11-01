Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли авиаудар по боевикам в Сирии

Минобороны опубликовал видео авиаудара по позициям боевиков в Сирии дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

На сайте Минобороны появилась информация, что сегодня, 1 ноября, шесть Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам террористов в Сирии.

Минобороны сообщил, что шесть дальних бомбардировщиков Ту-22 М3 взлетели в России, совершили перелет над территориями Ирана и Ирака и нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор.

Целями для поражения стали опорные пункты боевиков, склады с вооружением и боеприпасами. Средства объективного контроля зафиксировали уничтожение всех целей. Прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения задания все самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Видео: Минобороны