Большой концерт группы "Моральный кодекс"

Концерт группы "Моральный кодекс" пройдет 22 ноября на площадке МТС Live Холл. Стартует мероприятие в 20:00. Для гостей старше 16 лет.

Группа "Моральный кодекс" – уникальное явление на российской рок-сцене. Коллектив был сформирован в 1989 году поэтом и музыкантом Павлом Жагуном. В произведениях сочетаются одновременно рок, джаз, панк и фанк.

За 35 лет существования записано семь альбомов. На концерте прозвучат хиты "Первый снег", "Ночной каприз", "Кошки", "До свидания, мама", "Я выбираю тебя". Стиль группы держится на трех основных течениях: ироничный биг-бит, неоромантика и танцевальный рок-н-ролл с пародийными текстами.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия