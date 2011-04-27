Большинство заявок на микрозаймы в сентябре пришлось на владельцев iPhone

В МФК раскрыли статистику по заявкам на займы от владельцев гаджетов.

Большинство заявок (65,3 процентов ) на микрозаймы в России за сентябрь 2025 года пришлась на владельцев iPhone, на владельцев Android - лишь 34,7 процентов. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники микрофинансовой компании (МФК) "Займер" в социологическом исследовании. В рамках опроса было изучено свыше 500 тысяч заявок от граждан. Сравнение делалось за аналогичный период в 2024 году. Уточняется, что среди пользователей операционной системы Android, каждый четвертый (26,7 процентов) заявитель по займам является владельцем Redmi.

Чуть меньшая доля заявок приходится на пользователей Samsung (23,5%). Также в топ-5 оказались владельцы смартфонов Huawei (10,3%), Xiaomi (7,9%) и Realme (7,6%). текст исследования

По данным аналитиков, за последний год доля пользователей iPhone среди заявителей по займам выросла на 9,2 процентных пункта, а процент использующих Redmi остался на прежнем уровне (-0,1 процентного пункта). Владельцев смартфонов от компании Samsung в России стало меньше на 2,6 процентных пункта. Наиболее большие займы хотят получить владельцы iPhone. В среднем речь идет о сумме в 18,1 тысяч рублей. За ними следуют пользователи Samsung (17,5 тысяч рублей) и Xiaomi (17,2 тысяч рублей). Более скромные суммы запрашивают владельцы телефонов таких брендов как Redmi и Huawei (17 тысяч рублей).

Фото: pxhere.com