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Большинство опрошенных клиентов Сбербанка на Северо-Западе довольны работой сервисов банка
Сегодня, 9:39
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Большинство опрошенных клиентов Сбербанка на Северо-Западе довольны работой сервисов банка

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Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк" работает в 11 регионах России.

Сбербанк Северо-Запад провел опрос среди своих клиентов по итогам первого полугодия 2020-го года. Как показали результаты опроса, 84% респондентов удовлетворены качеством предоставляемых им услуг. Кроме того, 61% опрошенных готов порекомендовать банк своим друзьям и знакомым.

В репрезентативном опросе приняли участие более 8 тыс. клиентов. Отмечается, что исследования качества оказываемых услуг проводятся регулярно. Это необходимо для улучшения продуктов и сервисов компании. 

Мы заботимся о том, чтобы люди получали качественные финансовые услуги на самом высоком уровне. Мнения клиентов – как критические, так и позитивные – имеют для нас большое значение. Это стимулирует меняться в лучшую сторону и задает вектор нашего развития.

сказал председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо. 

Опросы проводятся с помощью телефонных звонков, SMS с номеров 900 и 9000, а также push-уведомлений в мобильном приложении.

Фото: Piter.TV

 

Теги: банк, сбербанк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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