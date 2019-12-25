В Петербурге больше 150 выпускников сдали ЕГЭ по ИКТ, литературе и географии на 100 баллов

В прошлом году этот показатель составил 129 человек.

В этом году 152 выпускника сдали единый государственный экзамен по информатике и ИКТ, литературе и географии на 100 баллов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 129 человек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по образованию.

Больше всего отличились ребята, которые сдавали ЕГЭ по литературе. На экзамен пришли 3605 петербуржцев, из них 106 заработали максимальное количество баллов. По сравнению с 2019 годом, количество 100-балльников по литературе увеличилось на четверть.

ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов сдали 40 человек из 4 661 сдававших, что соответствует уровню прошлого года. Число 100-балльников по географии оказалось в три раза больше, чем в прошлом году. Из 597 человек максимальный балл получили шесть выпускников.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об итогах первых ЕГЭ.

Фото: visit-petersburg.ru