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Больницы Ленобласти получают новые медицинские автомобили
Сегодня, 18:23
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KaterinaKono13

Больницы Ленобласти получают новые медицинские автомобили

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Новые медицинские автомобили получают медучреждения семи районов Ленинградской области.

Новые медицинские автомобили получают медучреждения семи районов Ленинградской области.

Подпорожская больница получила автомобиль повышенной проходимости на базе УАЗ, автомобили Lada Largus – Приозерская, Всеволожская, Токсовская и Кингисеппская больницы. Уже в пути автомобили для Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов. Автомобили будут обеспечивать работу ФАПов и служб оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских поселениях.

В ноябре текущего года  обновление областного медицинского автопарка продолжится – в рамках национального проекта "Здравоохранение" заключены контракты на поставку 47 мобильных лечебно-диагностических комплексов – передвижных амбулаторий, флюоромобилей, маммомобилей для обеспечения первичной медико-санитарной помощью жителей малонаселенных пунктов с численностью до 100 человек. В рамках проекта на эти цели из средств федерального и регионального бюджетов выделено свыше 500 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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