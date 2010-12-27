Больницы Ленобласти получают новые медицинские автомобили

Новые медицинские автомобили получают медучреждения семи районов Ленинградской области.

Новые медицинские автомобили получают медучреждения семи районов Ленинградской области.

Подпорожская больница получила автомобиль повышенной проходимости на базе УАЗ, автомобили Lada Largus – Приозерская, Всеволожская, Токсовская и Кингисеппская больницы. Уже в пути автомобили для Лодейнопольского, Бокситогорского и Тихвинского районов. Автомобили будут обеспечивать работу ФАПов и служб оказания неотложной медицинской помощи пациентам в удаленных сельских поселениях.

В ноябре текущего года обновление областного медицинского автопарка продолжится – в рамках национального проекта "Здравоохранение" заключены контракты на поставку 47 мобильных лечебно-диагностических комплексов – передвижных амбулаторий, флюоромобилей, маммомобилей для обеспечения первичной медико-санитарной помощью жителей малонаселенных пунктов с численностью до 100 человек. В рамках проекта на эти цели из средств федерального и регионального бюджетов выделено свыше 500 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО