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Болельщика наказали за выстрел ракетницей на матче "Зенит" - ЦСКА
Сегодня, 20:58
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nadezhda_sib

Болельщика наказали за выстрел ракетницей на матче "Зенит" - ЦСКА

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Действия нарушителя могли быть опасны для него и других зрителей.

Футбольный фанат заплатит штраф и не сможет посещать официальные спортивные соревнования в течение нескольких лет. Петроградский районный суд Петербург вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика, который выстрелил ракетницей в крышу стадиона. Об этом 6 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.

Олег Клочан нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и создал угрозу безопасности, жизни и здоровья себе и другим лицам на матче "Зенита" с "ЦСКА". Мужчина заплатит 15 тыс. рублей, а также не сможет посещать спортивные мероприятия в течение 3 лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал болельщиков за поджог файера и шарфа во время игры "Зенит" - ЦСКА. Матч между клубами закончился ничьей

Фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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