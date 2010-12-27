Болельщика наказали за выстрел ракетницей на матче "Зенит" - ЦСКА

Футбольный фанат заплатит штраф и не сможет посещать официальные спортивные соревнования в течение нескольких лет. Петроградский районный суд Петербург вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика, который выстрелил ракетницей в крышу стадиона. Об этом 6 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Олег Клочан нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и создал угрозу безопасности, жизни и здоровья себе и другим лицам на матче "Зенита" с "ЦСКА". Мужчина заплатит 15 тыс. рублей, а также не сможет посещать спортивные мероприятия в течение 3 лет.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд арестовал болельщиков за поджог файера и шарфа во время игры "Зенит" - ЦСКА. Матч между клубами закончился ничьей.
Фото: Piter.TV
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