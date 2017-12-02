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Болельщикам матча Россия - Франция предоставят 85 автобусов-шаттлов
Сегодня, 13:42
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alexandra08
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Болельщикам матча Россия - Франция предоставят 85 автобусов-шаттлов

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Эти маршруты будут открыты с 15:50 до 18:50.

Болельщиков матча Россия - Франция, который пройдет 27 марта, отвезут на 85 бесплатных автобусах - шаттлах. Курсировать они начнут за три часа до игры.

Завтра на стадионе "Санкт-Петербург" состоится  товарищеский матч двух  национальных сборных - России и Франции. Игроки соберутся на поле в 18:50. По традиции, за три часа до матча болельщиков к стадиону привезут бесплатные шаттлы.

S3 доставит болельщиков  от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров"

S4 приедет  к  "Крестовскому острову" от станции метро "Выборгская".

S6  отправится  от "Чкаловской" и остановится у парковки у "Сибур Арены" - практически около стадиона "Санкт-Петербург".

Эти маршруты будут открыты с 15:50 до 18:50. В обратную сторону шаттлы отвезут болельщиков сразу после матча.

Теги: россия франция матч , стадион санкт петербург , товарищеский матч россия - франция
Категории: Новости СПб

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