Болельщикам матча Россия - Франция предоставят 85 автобусов-шаттлов

Эти маршруты будут открыты с 15:50 до 18:50.

Болельщиков матча Россия - Франция, который пройдет 27 марта, отвезут на 85 бесплатных автобусах - шаттлах. Курсировать они начнут за три часа до игры.

Завтра на стадионе "Санкт-Петербург" состоится товарищеский матч двух национальных сборных - России и Франции. Игроки соберутся на поле в 18:50. По традиции, за три часа до матча болельщиков к стадиону привезут бесплатные шаттлы.

S3 доставит болельщиков от станции метро "Петроградская" до автостанции "Крестовский остров"

S4 приедет к "Крестовскому острову" от станции метро "Выборгская".

S6 отправится от "Чкаловской" и остановится у парковки у "Сибур Арены" - практически около стадиона "Санкт-Петербург".

Эти маршруты будут открыты с 15:50 до 18:50. В обратную сторону шаттлы отвезут болельщиков сразу после матча.