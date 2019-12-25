В ночь на воскресенье в Петербурге выпало свыше трети месячной нормы осадков

На 9 утра зафиксировано 12 мм осадков.

За минувшую ночь в Петербурге выпало более трети месячной нормы осадков. Как рассказал в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус, к 9.00 воскресенья, 21 февраля, город накрыло 12 миллиметрами осадков. Такой объем составляет 39% от нормы февраля.

Высота снежного покрова после столь обильного снегопада достигла 25 см, немного не догнав установленный 4 февраля рекорд: в тот день эксперты зафиксировали 27 см высоты снежного покрова. В Ленобласти показатели еще выше: за ночь местами выпало до 13 мм свежего снега, а снежный покров в целом вырос до 55 см.

Ранее мы писали, что высота снега к 24 февраля в Петербурге может составить 50 см.

Фото: Piter.TV