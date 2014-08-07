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Высота снега к 24 февраля в Петербурге может составить 50 см
Сегодня, 13:17
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nadezhda_sib

Высота снега к 24 февраля в Петербурге может составить 50 см

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Выпавшие осадки составят 65-80% от месячной нормы февраля.

Из-за сильных снегопадов, которые придут в Петербург в ближайшие дни, в городе серьезно вырастет снежный покров. К следующей среде высота снега может достигнуть 50 см, сообщил "ТАСС" главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. 

В прошлый раз высота снега была такой значительной в 2010 и 2011 годах, тогда она достигла 60 см. На данный момент она составляет 20 см. 

Снегопад ожидается в ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, а также в ночь с 23 на 24 февраля. 

В воскресенье, 21 февраля, будет преобладать облачная погода с температурой воздуха днем около -4…-6 градусов. 

Ранее синоптик рассказал Piter.TV, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: Piter.TV

Теги: высота снега, осадки, погода, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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