Высота снега к 24 февраля в Петербурге может составить 50 см

Выпавшие осадки составят 65-80% от месячной нормы февраля.

Из-за сильных снегопадов, которые придут в Петербург в ближайшие дни, в городе серьезно вырастет снежный покров. К следующей среде высота снега может достигнуть 50 см, сообщил "ТАСС" главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В прошлый раз высота снега была такой значительной в 2010 и 2011 годах, тогда она достигла 60 см. На данный момент она составляет 20 см.

Снегопад ожидается в ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, а также в ночь с 23 на 24 февраля.

В воскресенье, 21 февраля, будет преобладать облачная погода с температурой воздуха днем около -4…-6 градусов.

Ранее синоптик рассказал Piter.TV, когда в Петербурге отступят морозы.

Фото: Piter.TV