Более тонны запрещённой для ввоза продукции изъяли у петербуржцев на границе

Самыми популярными товарами были мёд, рыба, мясо, сырые корма.

За предыдущий месяц более тонны импортной продукции было изъято у петербуржцев, пересекающх границу с Эстонией и Финляндией.

Большую часть людей погубила их жадность, так как по правилам один человек может привезти с собой не более пяти килограммов зарубежных продуктов. У других же проблема возникала в связи с нарушением санитарных норм провоза продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее мы писали, что в мае с улиц города вывезли более 15 тысяч тонн загрязнений.

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