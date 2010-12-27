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Более тонны запрещённой для ввоза продукции изъяли у петербуржцев на границе
Сегодня, 9:02
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Lolita.Dubovik98

Более тонны запрещённой для ввоза продукции изъяли у петербуржцев на границе

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Самыми популярными товарами были мёд, рыба, мясо, сырые корма.

За предыдущий месяц более тонны импортной продукции было изъято у петербуржцев, пересекающх границу с Эстонией и Финляндией.

Большую часть людей погубила их жадность, так как по правилам один человек может привезти с собой не более пяти килограммов зарубежных продуктов. У других же проблема возникала в связи с нарушением санитарных норм провоза продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Санкт-Петербургу.

Ранее мы писали, что в мае с улиц города вывезли более 15 тысяч тонн загрязнений.

Фото: pixabay

 

Теги: ввоз продукции, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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