Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что более тысячи петербуржцев получили помощь от волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что петербургские волонтеры оказали помощь оказали тысяче пожилых жителей.

"На данный момент к движению присоединились более 630 человек, всего заявки на участие в программе подали уже свыше 1500 желающих", —сказано в сообщении.

В администрации отметили, что стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.

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