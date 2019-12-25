В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что более тысячи петербуржцев получили помощь от волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Отмечается, что петербургские волонтеры оказали помощь оказали тысяче пожилых жителей.
"На данный момент к движению присоединились более 630 человек, всего заявки на участие в программе подали уже свыше 1500 желающих",
—сказано в сообщении.
В администрации отметили, что стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.
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Фото:pixabay
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