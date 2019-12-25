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Более тысячи петербуржцев получили помощь от волонтеров
Сегодня, 18:40
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Более тысячи петербуржцев получили помощь от волонтеров

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Стать волонтером может каждый житель нашего города в возрасте от 18 до 50 лет.

В четверг, 2 апреля, стало известно о том, что более тысячи петербуржцев получили помощь от волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Отмечается, что петербургские волонтеры оказали помощь оказали тысяче пожилых жителей. 

"На данный момент к движению присоединились более 630 человек, всего заявки на участие в программе подали уже свыше 1500 желающих",

—сказано в сообщении.

В администрации отметили, что стать волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге у врача поликлиники подозревают коронавирус.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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