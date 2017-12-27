Кошачий корм из Таиланда "приплыл" в Петербург без разрешающих бумаг

В Морском порту задержали около десяти тонн корма для кошек из Таиланда.

В Морском порту Петербурга задержаны 9,5 тонн кошачьего корма. Сообщается, что груз привезли из Таиланда.

Сотрудники инспекции ветеринарного и фитосанитарного контроля не пустили иностранный товар из-за проблем с документацией. Известно, что у консервированного корма для домашних питомцев не были оформлены необходимые разрешения на ввоз. Почтовые сотрудники Россельхознадзора России не получили уведомление от службы Таиланда.

Груз временно оставлен на территории порта Северной столицы. В отношении перевозчиков составлены административные протоколы.