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Кошачий корм из Таиланда "приплыл" в Петербург без разрешающих бумаг
Вчера, 13:18
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lesjasap
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Кошачий корм из Таиланда "приплыл" в Петербург без разрешающих бумаг

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В Морском порту задержали около десяти тонн корма для кошек из Таиланда.

В Морском порту Петербурга задержаны 9,5 тонн кошачьего корма. Сообщается, что груз привезли из Таиланда.
 
Сотрудники инспекции ветеринарного и фитосанитарного контроля не пустили иностранный товар из-за проблем с документацией. Известно, что у консервированного корма для домашних питомцев не были оформлены необходимые разрешения на ввоз. Почтовые сотрудники Россельхознадзора России не получили уведомление от службы Таиланда.
 
Груз временно оставлен на территории порта Северной столицы. В отношении перевозчиков составлены административные протоколы. 
Теги: инспекция , консервы , кошачий корм , морской порт , россельхознадзор , таиланд
Категории: Новости СПб

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