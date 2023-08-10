Более 700 кустов конопли, высаженных на грядках и в теплицах, изъяли полицейские у жителя Хабаровска

Ранее местный житель был судим по схожей статье УК РФ.

На территории Хабаровского края в рамках проведения оперативно-профилактической операции "Мак-2023" сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков правоохранительных органов поймали 44-летнего местного жителя из Центрального района. В настоящее время мужчина подозревается в нелегальном культивировании растений, содержащих в себе запрещенные вещества. Он также обвиняется по статьям за изготовление и хранение наркотиков. Во время обысков оперативники нашли на приусадебном участке, в теплицах и грядках 714 кустов конопли. А в гаражном комплексе располагались 18 табачных изделий с маслом каннабиса,измельченные части "дурман-травы" с общей массой, превышающей 50 граммов.

Известно, что россиянин ранее уже был судим по уголовной статье за за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Он заметил, что выращивал растения ради собственного употребления. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 231 и части 1 статьи 228 УК РФ. Сейчас фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и требовании о надлежащем поведении.

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении "черных" риелторов.

Фото и видео: Telegram / МВД Медиа