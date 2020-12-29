Более 5 тысяч поездок на такси до КТ-центров зарегистрировали в Петербурге за неделю

Больных коронавирусом доставляют до центров и обратно к дому на такси бесплатно.

В понедельник, 18 января, в Межведомственном координационном совете по противодействию распространению коронавируса сообщили, что за прошедшую неделю в Петербурге горожане 5 619 раз воспользовались услугами бесплатного такси, которое доставило их на рентгеновскую компьютерную томографию.

Коронавирусных пациентов в легкой форме на бесплатном такси привозят на процедуру, а затем доставляют обратно домой. Поездки оплачивает Смольный.

Отмечается, что число поездок увеличилось на 62% по сравнению с предыдущей неделей. Акция стартовала в начале декабря. На эти цели было выделено 69,7 млн рублей.

Ранее мы писали, что частные клиники Петербурга намерены делать прививку от коронавируса бесплатно.

Фото: Piter.TV